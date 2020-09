PSG : Kylian Mbappé malade, Jérôme Rothen tire à vue !

Dans : PSG.

Lundi soir, le Paris Saint-Germain a appris une très mauvaise nouvelle avec le test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé.

Mais ce qui a provoqué la colère noire de Leonardo, c’est que la Fédération Française de Football n'ait pas pris la peine de contacter le PSG afin d’informer les dirigeants du test positif de l’international tricolore. En effet, c’est via la presse que le club de la capitale a appris que l’un de ses meilleurs joueurs était malade. Une énorme boulette de la Fédération Française de Football, qui vient s’ajouter à celle au sujet de Steve Mandanda avant le match contre la Suède ce week-end. Des erreurs absolument inadmissibles aux yeux de Jérôme Rothen, lequel a tiré à vue sur l’antenne de RMC.

« La FFF, ce n’est pas la première connerie qu’ils font… Juste avant, il y a eu Mandanda, qui est reparti à cause d’une boulette du médecin des Bleus. Là, ils font une autre bourde avec Mbappé. Deschamps est libre de ses choix, mais il a fait une boulette aussi. Mbappé, c’est son meilleur joueur, comme Zidane à l’époque. Et tu crois que la FFF n’aurait pas directement prévenu le Real Madrid en cas de blessure de Zizou ? Leonardo a raison, la FFF doit respecter le PSG, le meilleur club français, le finaliste de la Ligue des Champions. Paris apprend que son meilleur joueur a le Covid-19 par voie de presse. Tu ne peux pas passer un coup de téléphone ? C’est incroyable… Le docteur de l’équipe de France aurait dû se mettre en relation avec le docteur du PSG. Et ensuite le président Le Graët aurait dû appeler Nasser Al-Khelaïfi. Normalement, ça se passe comme ça. C’est pour ça que c’est incompréhensible… Après, peut-être que la FFF est braquée contre les clubs, le PSG et la Ligue par rapport à ce calendrier, où ils ont l’impression d’être pris en otage… » a lancé le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Leonardo ne donnera pas tort à l’ancien joueur de Paris sur ce coup…