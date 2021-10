PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, sa décision est irrémédiable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, Kylian Mbappé a confirmé ses envies de départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid au mercato.

Au mois de juillet dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait part à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi de ses envies de départ. Son objectif était de rejoindre le Real Madrid à un an de la fin de son contrat au PSG afin que le club de la capitale française perçoive une indemnité de transfert correcte. Malgré une offre estimée à plus de 180 millions d’euros de la part du Real Madrid, le Paris SG a pris la décision de conserver Kylian Mbappé dans l’espoir de le prolonger avant le mois de janvier. Mais la tâche de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi s’annonce ardue. Car selon les informations obtenues par le journal AS, Kylian Mbappé a pris sa décision et elle semble irrémédiable. L’attaquant de l’Equipe de France souhaite poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Tout l'or du monde ne sera pas suffisant pour Mbappé

⚪ En el Madrid están muy tranquilos con el tema Mbappé



👀 Fuentes consultadas por AS afirman que "Mbappé tiene una decisión tomada. Quiere triunfar en el Madrid y lo hará"



✍️ @As_TomasRoncero https://t.co/O2ugxI66MZ — Diario AS (@diarioas) October 14, 2021

Une source proche du dossier est catégorique sur le sujet. « Kylian Mbappé a pris une décision et l’argent n’est pas sa priorité. Même pour tout l’or du monde, il ne prolongera pas en faveur du Paris Saint-Germain. Sa décision est prise depuis longtemps et rien ne la changera. Il veut réussir au Real Madrid et il le fera. Il n’a plus qu’à attendre le 30 juin pour voir son rêve se réaliser » confie-t-on du côté de la capitale espagnole. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain trouvera les arguments pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, alors que Mauricio Pochettino croyait en les chances du PSG il y a encore quelques jours. Au micro de la Cadena COPE, le technicien argentin estimait que les interviews accordées par Mbappé à RMC et L’Equipe la semaine dernière laissaient la porte ouverte à Paris. Ce n’est finalement peut-être pas le cas…