PSG : Kylian Mbappé accusé tel un vulgaire Neymar

Par Alexis Rose

Blessé à une cuisse au plus mauvais des moments, Kylian Mbappé va rater des matchs importants avec le Paris Saint-Germain. Une absence qui pourrait coûter cher au PSG, et cela n'est pas anodin.

Sorti sur blessure lors de la victoire du PSG face à Montpellier le 1er février dernier, Kylian Mbappé doit logiquement rater trois semaines de compétitions. Victime d’une lésion musculaire à la jambe gauche, l’attaquant français va notamment manquer le Classique contre l’OM en Coupe de France ce mercredi mais aussi le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich le 14 février prochain. Autant dire que Mbappé n’a pas choisi le meilleur moment pour s'installer dans l’infirmerie du PSG. Mais si le crack de Bondy doit maintenant ronger son frein, c’est surtout de sa faute affirme un entraîneur. Déjà parce qu’il a repris quelques jours seulement après sa grande finale de Coupe du Monde perdue face à l’Argentine, mais aussi parce qu’il est parti aux Etats-Unis voir notamment un match NBA début janvier avant d’enchaîner les rencontres, même contre les amateurs de Cassel… Un mauvais mélange qui a provoqué cette petite catastrophe. C’est en tout cas l’avis de Frédéric Antonetti.

Mbappé blessé de toute façon ?

« Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que la Coupe du Monde a lieu au mois de novembre et tout de suite après il y a des matchs. Avant, la Coupe du Monde, c'était au mois de juin ce qui faisait que les joueurs avaient trois semaines de repos. La logique aurait voulu qu'après la Coupe du Monde les joueurs aient 15 jours de repos, comme l'a fait Messi. Quand on est allé au bout de la Coupe du Monde, il y a une fatigue physique, une fatigue psychologique. La logique voudrait ça. Mais malgré tout, la Coupe du Monde laisse beaucoup de traces donc Mbappé se serait peut-être blessé. Mais, ce qui me gêne beaucoup, ce sont les voyages. Parce que ça, c'est de sa faute à lui. On accumule de la fatigue », a lancé le consultant de Canal+, qui estime aussi que le PSG aurait dû mieux gérer le cas Mbappé après le Mondial en lui imposant un programme de récupération sans lui laisser le choix.

Facile à dire avec du recul, alors que personne ne se plaignait quand Kylian Mbappé enchainait les matchs en janvier en montrant une forme physique impeccable. Mais compte tenu de l'importance prise par le vice-champion du monde 2022 au Paris Saint-Germain, il devient dur pour certains de comprendre que l'attaquant français n'est pas une machine. A l'heure où les absences de Neymar à cette époque de la saison font presque partie du folklore parisien, Mbappé n'a, lui, aucun droit à l'erreur. Ce mois de février dira si dans la gestion de leur prodige, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi se sont lourdement plantés, mais en attendant, le PSG retient son souffle.