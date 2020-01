PSG : Kurzawa vs De Sciglio, la Juve met le deal en péril !

Dans : PSG.

Depuis quelques jours, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain négocient un échange d’envergure comme on en voit peu en période de mercato, entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio.

En manque de temps de jeu à Paris, où son contrat expirera en juin prochain, Layvin Kurzawa a d’ores et déjà trouvé un accord avec la Juventus Turin sur la base d’un contrat de quatre ans et demi. Mais cet engagement de l’ancien Monégasque avec le champion d’Italie en titre est conditionné à la finalisation du deal entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Et à quatre jours de la fin du mercato hivernal, les deux clubs n’ont toujours pas trouvé le moindre accord, selon les informations obtenues par Le Parisien.

Et visiblement, la tendance n’est pas à un rapprochement des positions, bien au contraire. En effet, le quotidien francilien affirme que désormais, la Juventus Turin réclame une somme d’argent pour valider la transaction. Les dirigeants italiens estiment tout simplement que leur joueur, à savoir Mattia De Sciglio, vaut plus cher que Layvin Kurzawa. Pour rappel, les deux latéraux ont le même âge (27 ans), mais Mattia De Sciglio est sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022 tandis que Layvin Kurzawa n’a plus que six mois de contrat à Paris. Du côté de Leonardo, on ne manquera pas de rappeler aux décideurs de la Juventus Turin que De Sciglio revient tout juste d’une longue blessure aux adducteurs, et qu’il n’a même pas disputé 10 matchs de Série A cette saison tandis que Layvin Kurzawa lui, a enchaîné plusieurs titularisations au début de l’année 2020, notamment en Coupe de France. Comme lors des discussions entre les deux clubs dans le cadre d’un échange entre Emre Can et Leandro Paredes, les négociations bloquent et c’est une vraie surprise puisque ce dossier semblait extrêmement avancé ces derniers jours.