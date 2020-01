PSG : Bye-bye Paris, Kurzawa dit oui à la Juventus Turin

Dans : PSG.

Le mercato hivernal s’emballe à Paris, où un échange avec la Juventus Turin est proche d’aboutir. Celui-ci concerne notamment Layvin Kurzawa…

Effectivement, l’international français devrait rejoindre la Vieille Dame, en échange de Mattia De Sciglio. Mais il y a encore quelques heures, Layvin Kurzawa bloquait le deal, ce dernier étant réticent à l’idée de quitter le Paris Saint-Germain à six mois de la fin de son contrat. Visiblement, les dernières heures ont apporté de nouveaux éléments à l’ancien défenseur de l’AS Monaco puisque désormais, ce dernier n’est plus opposé à un transfert à la Juventus Turin au mois de janvier, selon les informations de Julien Maynard, journaliste pour TF1.

« Absent du déplacement à Lille, Layvin Kurzawa a donné son accord pour rejoindre la Juventus cet hiver. Hier soir (samedi), il ne manquait plus que quelques détails à régler du côté de Mattia De Sciglio, qui doit faire le chemin inverse en rejoignant le PSG » a expliqué l’insider du mercato, pour qui le deal devrait donc aboutir, et permettre au Paris Saint-Germain d’obtenir le renfort de Mattia De Sciglio durant le mercato hivernal. Un joueur désiré depuis plusieurs mois par Leonardo, principalement en raison de son expérience dans les grands clubs italiens et de sa polyvalence. Car en plus de concurrencer Juan Bernat, l’Italien va représenter une réelle menace pour Thomas Meunier dans le couloir droit de la défense parisienne.