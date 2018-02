PSG : Kurzawa veut partir et a déjà trouvé son point de chute

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Considéré comme le titulaire du poste en début de saison, Layvin Kurzawa n’a pas réussi à saisir sa chance, et commence à le payer.

C’est en effet Yuri Berchiche qui a été aligné d’entrée à Madrid la semaine dernière, et il s’agit forcément d’un coup dur pour l’international français qui cherche aussi à assurer sa place en vue de la Coupe du monde. L’ancien monégasque n’est plus forcément considéré comme un joueur indispensable à Paris, et il en aurait pris acte pour son avenir.

Ainsi, selon ESPN, Kurzawa a pris sa décision et a ainsi estimé qu’il était l’heure pour lui de quitter le PSG l’été prochain. Il reste à savoir si ses dirigeants, qui ont beaucoup de mal à gérer l’après-Maxwell, vont s’opposer à cette demande, ou écouter ce que les clubs européens peuvent lui proposer. Le FC Barcelone avait récemment suivi l’arrière gauche et le joueur serait, selon son entourage, très intéressé par cette perspective. Cela peut se comprendre, surtout que Lucas Digne a aussi de grandes chances de changer d’air l’été prochain, et de laisser ainsi la place à une nouvelle doublure pour Jordi Alba.