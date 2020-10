PSG : Kurzawa prolongé, il croyait à une caméra cachée

Dans : PSG.

Proche d’un départ en Angleterre, Layvin Kurzawa a finalement prolongé au PSG jusqu’en juin 2024 avant même l’ouverture du mercato estival.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette prolongation de contrat a surpris tout le monde dans la capitale française… à commencer par le principal intéressé. Dans une interview accordée au Figaro, Layvin Kurzawa a reconnu qu’il avait été contraint de se pincer pour y croire, et qu’il ne s’attendait absolument pas à ce que Leonardo lui propose de signer un nouveau contrat de quatre années supplémentaires. Conscient de l’opportunité immense qui se présentait à lui, le défenseur de 28 ans n’a pas hésité longtemps avant de parapher ce nouveau contrat en faveur du PSG.

« Moi-même, j'ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite... Il s'est passé que Leonardo a contacté mon agent, j'ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m'a dit qu'il voulait me prolonger de quatre ans. Ça s'est passé rapidement, j'ai vite réfléchi, et j'ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans. Je suis heureux de rester au PSG et à Paris avec ma famille. Ça fait cinq ans qu'on est ici, on est bien. Tout le monde était content » a reconnu Layvin Kurzawa, bien conscient que sa prolongation de contrat a surpris tout le monde. Reste maintenant à l’international français à retrouver son meilleur niveau. En l’absence de Juan Bernat, victime d’une rupture des ligaments croisés et forfait pour le reste de la saison, Layvin Kurzawa disposera d’un temps de jeu conséquent en 2020-2021. A lui d’en profiter pour mettre tout le monde d’accord…