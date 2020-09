PSG : Leonardo et son énorme erreur avec Kurzawa

Dans : PSG.

Que fait le PSG à trois semaines de la fin du marché des transferts ?

Leonardo a laissé partir des titulaires comme Meunier, Cavani et Thiago Silva, se réveillant parfois trop tard pour les conserver. En revanche, il a décidé de garder les remplaçants Sergio Rico et Layvin Kurzawa, et il essaye de faire pareil avec Eric-Maxim Choupo-Moting. Le directeur sportif du PSG a-t-il à ce point les pieds et mains liés par l’enveloppe financière réduite et l’incapacité pour le moment de vendre ses joueurs indésirables ? Il faut croire que l’achat définitif de Mauro Icardi, qui fait toujours débat, est la seule grosse dépense qu’il a pu s’autoriser pour le moment. Pour Romain Molina, le Brésilien fait absolument tout à l’envers, comme avec cette fameuse prolongation longue durée et avec salaire amélioré pour Layvin Kurzawa, qui ne répond clairement pas aux attentes sur le terrain, et s’est encore montré peu à son avantage face à l’OM dimanche. En plus de cela, le message envoyé est catastrophique en ce qui concerne les négociations de contrat.

« La prolongation de Kurzawa avec augmentation de salaire complique les négociations actuelles pour le PSG (Bernat par ex). Cela dit, le joueur était en position de force (libre et jamais revalorisé), mais dans les faits, les autres agents réclament plus en se servant de son cas. Depuis la prolongation, les demandes sont encore plus importantes », a expliqué le journaliste, pour qui Leonardo a fait une réelle erreur en conservant Kurzawa avec un contrat amélioré, ce qui donne par exemple beaucoup d’appétit aux agents de Juan Bernat.