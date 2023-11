PSG ‍: Kolo Muani et Ramos remplaçants, Luis Enrique est sans pitié

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En concurrence pour le poste d’avant-centre, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne répondent pas aux attentes du Paris Saint-Germain. Les deux attaquants pourraient bien être relégués sur le banc des remplaçants, l’entraîneur Luis Enrique étant fan du profil de Marco Asensio.

A la veille du déplacement à Reims samedi, une absence saute aux yeux dans le point médical du Paris Saint-Germain. Le communiqué ne parle pas de Marco Asensio, qui a repris l’entraînement avec le groupe, et qui s’est donc remis de sa blessure au pied subie en septembre dernier. Mais pour le moment, l’entraîneur parisien Luis Enrique refuse de précipiter le retour de son milieu offensif.

« Tant que la liste n’est pas sortie, je ne peux pas vous dire qui sera convoqué, qui sera titulaire ou qui sera sur le banc, a confié l’ancien coach du FC Barcelone. Il est sorti de l’infirmerie, il peut revenir dans le groupe mais il faut d’abord qu’il retrouve une bonne condition physique, il doit encore travailler. On verra quand il pourra être en mesure d’être compétitif réellement. »

Lorsqu’il y parviendra, Marco Asensio s’ajoutera à la liste des solutions au poste d’avant-centre. Rappelons qu’avant sa blessure en sélection, l’international espagnol avait rendu des copies intéressantes en pointe. Certains diront même que ses performances étaient plus abouties que celles de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, tous les deux décevants depuis leur arrivée cet été. En tout cas, Luis Enrique confirme que le profil de son compatriote lui plaît.

Asensio aide le milieu

« Ce qu'il peut nous apporter de différent ? Ça dépend de sa position, de son poste. S’il joue plus dans le couloir droit, il peut revenir à l’intérieur et donner une supériorité numérique. S’il est à gauche, il peut travailler plus sur l’extérieur. Dans l’axe, il peut ajouter une supériorité au milieu de terrain, en décrochant aussi. C’est un profil supplémentaire, différent de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani », a comparé l’entraîneur du Paris Saint-Germain, sans rassurer les deux attaquants de pointe.