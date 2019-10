PSG : Un gamin de 16 ans fait craquer Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur des joueurs d’expérience au mercato avec Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, Ander Herrera ou encore Keylor Navas. Mais en parallèle, Paris cherche toujours à renforcer ses équipes de jeunes avec des pépites susceptibles de taper à la porte de l’équipe première à l’avenir. Dans cette optique, le jeune Xavi Simons a été subtilisé au FC Barcelone. Et à en croire les informations obtenues par le Scottinsh Sun, un nouveau prodige de 16 ans serait dans le viseur du Paris Saint-Germain en la personne de Karamoko Dembélé.

Le jeune anglais évolue dans une position d’ailier droit au Celtic Glasgow, où il est sous contrat jusqu’en juin 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son profil affole l’Europe. En effet, le Paris Saint-Germain n’est pas le seul cador sur le coup puisque la Juventus Turin ou encore Arsenal suivent également sa situation avec beaucoup d’attention, et aimeraient le recruter dans les prochains mois. Pour l’heure, ce sont les Gunners d’Unai Emery qui sont les plus pressants dans ce dossier. Mais nul doute que si le jeune ailier de 16 ans, qui a récemment fait ses premières apparitions en équipe première du Celtic, continue de briller, alors le PSG et les autres cadors européens accéléreront également le mouvement…