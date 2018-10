PSG : Klopp voit Paris comme « une des plus grandes forces du moment »

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League, Foot Europeen.

Avant d'affronter Manchester City avec son équipe de Liverpool, Jürgen Klopp a tressé des louanges sur les Citizens... tout en soulignant le haut niveau du Paris Saint-Germain.

Finaliste déchu de la dernière édition de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Liverpool est clairement un club qui compte sur la scène européenne. Malgré tout, Jürgen Klopp n'estime pas être à la tête d'un très gros bras du Vieux Continent. Si des formations comme le Real ou le Barça n'ont plus rien à prouver, l'entraîneur allemand pense effectivement que le Man City de Pep Guardiola, qu'il affrontera ce dimanche après-midi dans un choc de la Premier League, est la nouvelle tête de gondole de l'Europe... avec le PSG.

« Manchester City ? Ils sont si forts. Cette équipe, le club, l’argent qu’ils ont et ce manager sont exceptionnels. C’est une très bonne combinaison. Cela en fait la plus grande force du moment avec le PSG, dans le football mondial », a lancé, en conférence de presse, Klopp, qui veut donc se faire des amis à Manchester et à Paris. Sauf qu'il n'hésitera pas à montrer une nouvelle fois que Liverpool a les armes pour battre ces nouveaux riches, en championnat contre City et en Ligue des Champions contre le PSG, surtout que les Reds ont besoin de se rassurer après trois matchs sans victoire.