PSG : Kimpembe, première victime de l'ère Galtier ?

Alors qu'il va bientôt s'installer sur le banc du PSG, Christophe Galtier réfléchit déjà à sa future composition d'équipe et aux joueurs qui la composeront. En défense centrale, l'arrivée de Milan Skriniar le pousse à sacrifier un cadre de l'équipe, au grand bonheur de l'Atlético.

Quelles surprises va nous concocter le nouveau PSG version 2022 ? La première a été d'amener Christophe Galtier sur le banc du club, à la suite de Mauricio Pochettino. Un nouvel entraîneur qui doit bénéficier d'un pouvoir renforcé en collaboration avec Luis Campos pour mener à bien ses missions. Ainsi, l'ancien entraîneur du LOSC et de Nice doit pouvoir gérer l'équipe parisienne selon ses envies et ses idées. C'est lui qui va décider de l'orientation tactique à donner et il a donc un poids important sur le recrutement qui sera mis en place cet été. Cela tombe bien car, en défense, il veut chambouler l'ordre établi.

La première victime des choix de Christophe Galtier se nomme Presnel Kimpembe. Alors que les Parisiens devraient accueillir très prochainement Milan Skriniar en provenance de l'Inter, cela serait l'occasion de dire adieu au champion du monde français. C'est ce que rapporte le média Goal, ajoutant que Kimpembe avait été mis au courant par le club et qu'il était désormais transférable pour l'été prochain. Un coup de tonnerre pour l'intéressé mais une aubaine pour l'Atlético Madrid.

Paris Saint-Germain are open to let Presnel Kimpembe leave this summer. He's not out of the project, but his future depends on the proposals - that's why new contract talks are stalling. 🚨🇫🇷 #PSG



Kehrer, on PSG departure list - offered as part of Skriniar deal, Inter rejected.