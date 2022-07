PSG : Khephren Thuram bientôt à Paris ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On parle beaucoup des joueurs que le PSG doit vendre durant ce mercato, mais dans le sens inverse, un joueur plaît énormément à Luis Camps, c'est Khephren Thuram. Christophe Galtier est évidemment d'accord.

Le 28 juin dernier, en marge de la présentation de Lucien Favre au poste d’entraîneur de Nice, Jean-Pierre Rivère avait été clair lorsqu’il avait été interrogé sur la possibilité de voir des joueurs du Gym suivre Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. « Non, ce ne sera pas possible. La porte est bien sûr fermée pour Kephren Thuram, on ne vendra pas nos meilleurs joueurs cette saison », avait clairement prévenu le président de l’OGC Nice. Visiblement, il a été bien renseigné, car le milieu de terrain de 22 ans est clairement dans la ligne de mire de Luis Campos, et ce dimanche, L’Equipe confirme que le conseiller sportif du PSG a toujours dans l’idée de faire venir le fils de Lilian Thuram à Paris. Un choix qui a été validé par le nouvel entraîneur du club de la capitale qui a travaillé pendant un an avec Khephren Thuram et sait l’énorme potentiel du joueur formé à l’AS Monaco. Cependant, rien ne sera facile pour les champions de France dans cette opération.

Thuram pour 17 millions d'euros, le PSG prêt à inclure un joueur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khephren Thuram (@k_thuram)

Le Paris Saint-Germain doit d’abord vendre tout ou partie des 11 joueurs considérés comme « indésirables » par Luis Campos, et avant de recruter Khephren Thuram, le PSG doit finaliser deux signatures coûteuses, celles de Gianluca Scamacca, l’avant-centre de Sassuolo, et de Milan Skriniar, le défenseur de l’Inter Milan. Cependant, Khephren Thuram est un joueur dont le PSG rêve, car il a tout pour devenir un grand. Et même si le président niçois a opposé un refus ferme à un possible départ de son milieu de terrain à Paris, dans le football tout est possible, car de son côté le club de la capitale pourrait inclure un joueur dans un deal. Lié avec le Gym jusqu’en 2025, le joueur de 21 ans va donc devoir patienter pour savoir si oui ou non le Paris Saint-Germain va tenter de le faire signer, sa valeur étant pour l’instant estimée à 17 millions d’euros par les sites spécialisés.