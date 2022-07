PSG : 11 joueurs, Paris va virer une équipe entière !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

C'est une liste qui risque de faire du bruit du côté du Camp des Loges. Le quotidien régional parisien dévoile la liste des onze joueurs qui sont placés sur la liste des transferts par Luis Campos.

Il va falloir faire de la place dans le vestiaire parisien. Pour tirer le groupe vers le haut et obtenir une ambiance sereine pour progresser, Luis Campos et Antero Henrique se doivent de dégraisser au PSG. L'été 2022 sera donc synonyme de terminus dans l'aventure parisienne de nombreux joueurs. Si certains noms et certains cas ont rapidement fait la Une des journaux, on ne savait pas exactement à quoi s'en tenir. Qui est directement menacé ? Combien de joueurs sont mis sur le marché ? Des questions très importantes pour les joueurs concernés mais aussi pour les clubs qui pourraient se laisser tenter par ces éléments. Le suspense tombe ce dimanche.

11 indésirables désignés pour l'instant par le PSG

La préparation continue pour nos Parisiens 👊 pic.twitter.com/YONjk6MHnS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2022

Antero Henrique doit savoir tout ça. En effet, il a été désigné par Luis Campos pour mener à bien l'opération dégraissage au PSG. Le journal Le Parisien a finalement réussi à dégoter cette fameuse liste noire. Elle comporte onze noms, onze joueurs que le PSG veut vendre à tout prix au mercato estival. Il s'agit de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi. A l'exception des gardiens de but, toutes les lignes sont concernées par ce coup de balais légendaire qui se prépare du côté du Paris Saint-Germain. Et encore, désormais remplaçant, Keylor Navas ne sera pas retenu de force si une belle offre arrive. Il y a cependant un problème avant ce ménage historique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Car faire partir 11 joueurs d'ici le 31 août minuit sera quasiment une mission impossible d'autant que la situation des joueurs concernée est très différente les uns des autres comme le précise le quotidien francilien. « Certains joueurs parisiens sont ouverts à la discussion pour un départ : Kehrer, Draxler, Diallo, Wijnaldum, Kurzawa et Paredes. La vente la plus facile à réaliser serait celle de Dina Ebimbe qui possède une belle cote en Allemagne. Mauro Icardi fait de la résistance mais pourrait être poussé vers l’Italie », explique le média de la capitale. A contrario, on peut supposer que des éléments comme Gueye ou Herrera ne seront pas aussi simple à convaincre. Le quotidien régional précise aussi que cette liste n'est pas définitive. En effet, si des joueurs n'ont pas l'investissement adéquat avec le PSG dans les prochaines semaines, ils pourraient aussi être poussés vers la sortie. Reste à trouver des acheteurs sur le marché, et s'il a déjà fait de belles choses, Antero Henrique ne peut pas faire de miracles. Notamment, si Neymar vient s'ajouter à cette liste folle.