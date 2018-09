PSG : Kehrer n'est pas une arnaque à 37ME, il le jure

Dans : PSG, Ligue 1.

Recruté à la surprise générale à Schalke 07 pour 37ME afin de venir renforcer la défense du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer n'est pas apparu très flamboyant lors de ses deux apparitions en Ligue 1, contre Angers et samedi à Nîmes. Alors que certains supporters commencent déjà à le dézinguer et à en faire le symbole d'un mercato que le PSG aurait raté, le jeune joueur allemand a tenu à répondre à ces critiques.

Et ce lundi, dans Le Parisien, Thilo Kehrer fait des promesses. « Je sais que je ne suis pas encore à mon top niveau. Mon potentiel est supérieur à ce que j’ai pu montrer jusqu’à maintenant. Je peux être plus fort. Je ne me mets pas de pression. Je dois m’adapter à ma nouvelle équipe, aux nouveaux systèmes. J’ai confiance, et je sais que je vais bientôt montrer pourquoi le coach et le club m’ont engagé. La concurrence ? Oui, mais c’est pour cela que je suis venu. Cette concurrence, elle va me donner plus et me rendre meilleur. Je savais avant de signer qu’il y avait tous ces joueurs », explique le défenseur allemand, qui refuse d'être trop vite classé dans la catégorie des bugs du mercato parisien.