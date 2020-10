PSG : Kean, ce n'est pas Balotelli, son clan met les choses au clair

Dans : PSG.

A la recherche d’une doublure à Mauro Icardi durant de longues semaines, le PSG a officialisé dans le money-time du mercato la signature de Moise Kean.

Le prometteur avant-centre italien de 20 ans est prêté sans option d’achat par Everton, où il n’est pas parvenu à s’imposer la saison dernière. Sur le papier, l’ex-attaquant de la Juventus Turin semble être encore un peu tendre pour faire oublier Edinson Cavani. Mais en interne au PSG, on est convaincu de la bonne affaire réalisée par Leonardo, avec cet attaquant que l’Europe entière s’arrachait à l’époque où il enfilait les buts à la Juventus Turin. Preuve qu’il a conservé une bonne cote sur le marché en dépit de sa saison fantomatique chez les Toffees, la Juve souhaitait le rapatrier en prêt cet été.

Reste maintenant à voir comment Moise Kean s’adaptera à son nouvel environnement. Dans les colonnes du Parisien, son papa Biorou Jean Kean a d’ores et déjà prévenu qu’il superviserait personnellement les faits et gestes de son fils afin que celui-ci ne s’égare pas dans la ville lumière. « Les tentations nocturnes à Paris ? Je comprends ce que vous voulez dire. On va s'organiser pour le surveiller et l'encadrer. Il y a déjà la famille bien sûr mais à Paris, on a plein d'amis et de la famille ivoirienne. On va vraiment faire attention à ne pas le laisser tomber dans les pièges de son âge. Moïse n'est pas à Paris pour se divertir mais pour travailler ! Il n'en est qu'au début de sa carrière et il ne doit pas l'oublier. Balotelli ? On peut envier le talent de Balotelli mais pas son comportement. D'ailleurs, Moise a son propre talent. Et il n'est pas du tout bagarreur. Il est doux comme un agneau. Il est plutôt du genre à fuir les disputes qu'à les provoquer » a indiqué le papa de Moise Kean. Des propos qui devraient rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, impatients de découvrir le talent brut de ce jeune homme de 20 ans.