PSG : Leonardo a martyrisé la Juventus au mercato

Dans : PSG.

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a annoncé dimanche en début de soirée la signature de Moise Kean en provenance d’Everton.

Le prometteur attaquant italien de 20 ans a été prêté sans option d’achat au PSG par les Toffees. Une opération à moindre coût pour Leonardo, lequel cherchait activement une doublure à Mauro Icardi après les départs cumulés d’Edinson Cavani et d’Eric-Maxim Choupo-Moting, pressentis pour rebondir à Manchester United et au Bayern Munich. Avec le prêt de Moise Kean, le PSG va disposer d’une solution supplémentaire dans son effectif en attaque. Et malgré une saison ratée à Everton en 2019-2020, le prometteur attaquant italien, convoqué par Roberto Mancini pour les prochains matchs de la Squadra Azzura, n’était pas uniquement convoité par le PSG cet été.

Tandis que l’OM avait tenté de le récupérer en prêt il y a plus d’un an, Moise Kean figurait dans le viseur de son ancien club, à savoir de la Juventus Turin. « La Juventus a tenté de le rapatrier ces dernières semaines. L’Italien n’a jamais cessé d’y croire, à l’image de Roberto Macini, qui l’a lancé en sélection en novembre 2018 et qui l’a rappelé au bout d’une saison galère, en août dernier » soulève L’Equipe, pour qui le Paris Saint-Germain est donc parvenu à écarter la concurrence du champion d’Italie en titre dans ce dossier. Reste maintenant à voir ce qu’il se passera à l’avenir pour Moise Kean, notamment s’il parvient à réaliser une grosse saison dans la capitale française. Car pour l’heure et comme indiqué par ailleurs, le Paris SG n’a pas inclus d’option d’achat dans ce deal, chose très étonnante. D’autant plus quand on sait que pour Alessandro Florenzi (Rome) et Danilo Pereira, le PSG aura la possibilité de les recruter définitivement à la fin de la saison…