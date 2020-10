PSG : Kanté demande au Paris SG de le laisser tranquille

Dans : PSG.

Après avoir enrôlé Danilo Pereira cet été, le Paris Saint-Germain pourrait poursuivre la refonte de son milieu de terrain lors du prochain mercato.

Ce n’est plus un secret, Leonardo aimerait se séparer de Leandro Paredes, et à un degré moindre d’Idrissa Gueye. Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain a récemment été associé à Ngolo Kanté par la presse espagnole. Jeudi, Todo Fichajes était catégorique et affirmait que le club de la capitale française était intéressé par le recrutement du milieu de terrain de Chelsea au mercato. A priori, l’opération paraissait délicate puisque le média croyait savoir que les Blues exigeaient la coquette somme de 90 ME pour laisser filer leur taulier lors du prochain mercato estival. Le dossier n’ira de toute façon pas aussi loin et visiblement, le Paris SG ne soumettra aucune proposition officielle à Chelsea.

Et pour cause, Football London indique que Ngolo Kanté n’a absolument aucune intention de quitter Chelsea lors du prochain mercato. Installé à Londres, l’international tricolore souhaite privilégier la stabilité, aussi bien sur le plan sportif que familial. Également associé au Real Madrid par certains médias en Espagne, le Français n’est pas plus intéressé par un déménagement chez les Merengue. « C’est totalement absurde » a même fait savoir un porte-parole de Chelsea au média britannique. Autrement dit, le Paris Saint-Germain peut rêver de Ngolo Kanté aussi longtemps qu’il le veut, un transfert de l’un des chouchous des Français est hautement improbable. Leonardo, qui visait également Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer pour renforcer le milieu de terrain du PSG cet été, peut donc définitivement ranger le dossier Ngolo Kanté dans le fond d’un tiroir. Et à moins d’un événement particulier, il y a peu de chances qu’il ne le ressorte d’ici l’été prochain…