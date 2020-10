PSG : Paris veut Kanté, son prix est ahurissant !

Dans : PSG.

Cet été, le PSG s’est offert Danilo Pereira en provenance du FC Porto. Mais d’autres changements sont prévus à ce poste au prochain mercato estival….

Dans les mois à venir, Leonardo espère trouver des portes de sortie à Idrissa Gueye et à Leandro Paredes, lesquels ne font pas totalement l’unanimité. En ce qui concerne l’Argentin, son salaire n’est pas en adéquation avec ses performances aux yeux du directeur sportif parisien, qui aimerait s’en séparer le plus vite possible. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’état-major du Paris Saint-Germain a des idées dans tous les sens pour combler ces deux potentiels départs. Comme indiqué par ailleurs sur notre site, Leonardo est un grand fan d’Ismaël Bennacer, le milieu de terrain algérien de 22 ans évoluant à l’AC Milan.

Mais à en croire les informations de Todo Fichajes, un autre milieu défensif figure dans les radars du Paris Saint-Germain. Et il s’agit de Ngolo Kanté, en délicatesse à Chelsea la saison dernière, mais qui a regagné sa place aux yeux de Frank Lampard chez les Blues. Véritable sentinelle au comportement absolument irréprochable, l’ancien milieu défensif de Leicester et du SM Caen a un profil parfait pour le PSG. Pour plusieurs raisons, le transfert de Kanté dans la capitale française a toutefois peu de chances de voir le jour. Le média fait notamment savoir que le prix fixé par Chelsea est de 90 ME, une somme totalement hors d’atteinte pour le Paris Saint-Germain au vu de la conjoncture actuelle. De plus, Ngolo Kanté n’est pas très chaud à l’idée de revenir en Ligue 1, et privilégie deux championnats pour son avenir : l’Angleterre, où il s’éclate depuis de longues années maintenant, et la Liga en cas d’appel de Zinedine Zidane au Real Madrid. La mission s’annonce donc rude pour Leonardo. Impossible ? Réponse dans les semaines à venir…