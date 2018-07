PSG : Kanté au PSG, un plan à 17ME déclenché par Chelsea !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

C'était le cas avant le Mondial, et ça l'est encore plus après le titre remporté par l'équipe de France en Russie, le Paris Saint-Germain s'intéresse énormément à N'Golo Kanté, le milieu de terrain tricolore de Chelsea. Si l'ancien caennais semble vouloir continuer sa route en Premier League, appréciant énormément l'atmosphère anglaise, des proches auraient rencontré des dirigeants du PSG afin d'évoquer un possible transfert lors de ce mercato.

Du côté de Chelsea, où Maurizio Sarri a succédé récemment à Antonio Conte, on a toutefois décidé de réagir à cette attaque du Paris Saint-Germain. Ce mardi, le Times affirme que les dirigeants des Blues ont proposé un nouveau contrat à N'Golo Kanté. Alors qu'il a encore trois ans d'engagement avec Chelsea, le milieu de terrain des Bleus se voit proposer deux années supplémentaires de contrat, soit jusqu'en 2023, avec un salaire record pour le club londonien, soit 325.000 euros par semaine. A comparer avec les 246.000 empochés par Eden Hazard actuellement chez les Blues. Forcement cette énorme revalorisation salariale ne va pas inciter N'Golo Kanté à quitter Chelsea, même si le PSG peut s'aligner sur un tel salaire. Mais c'est une évidence, le club anglais va se battre pour garder son Champion du monde.