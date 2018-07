PSG : Kanté a un prix, c’est trop cher pour Paris

Dans : PSG, Mercato.

Privé de Ligue des Champions avec Chelsea la saison prochaine, N’Golo Kanté pourrait envisager un départ cet été.

Pour l’international tricolore, ce serait presque une suite logique après son excellent Mondial. Le milieu défensif a l’opportunité de rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone. Mais la destination la plus attirante pour le champion du monde, c’est bien le Paris Saint-Germain. En effet, Kanté se verrait bien revenir dans sa ville natale. D’où les négociations avancées entre son entourage et le directeur sportif Antero Henrique, qui discute également avec le club londonien. Mais cela ne signifie pas que l’ancien Caennais se rapproche du PSG.

Car en interne, on estime que le transfert du Français est tout simplement impossible, révèle le quotidien Le Parisien. Chelsea réclamerait 110 M€ pour son joueur, une somme difficile à débourser pour le champion de France à cause du fair-play financier et de l’UEFA qui le surveille attentivement. Kanté ne devrait donc pas atterrir au PSG, à moins d’un miracle qui entraînerait les ventes de joueurs comme Alphonse Areola, Grzegorz Krychowiak, Angel Di Maria, Gonçalo Gudes et Jesé Rodriguez.