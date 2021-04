PSG : Kane vendu au mercato, avantage Paris !

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG sera dans l’obligation de recruter une nouvelle star et Mauricio Pochettino pense logiquement à Harry Kane.

L’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain connaît Harry Kane sur le bout des doigts. Il y a trois semaines, Téléfoot faisait savoir que la priorité des dirigeants du PSG se nommait Mohamed Salah, mais que le buteur anglais de Tottenham avait la préférence de Mauricio Pochettino, bien conscient que Kane a le profil parfait pour évoluer aux côtés de Neymar et d’Angel Di Maria à Paris. Selon les informations obtenues par Don Balon, Mauricio Pochettino n’a pas abandonné l’idée de faire venir Harry Kane au PSG, et le club de la capitale aurait même les faveurs de Daniel Levy, le président des Spurs.

Et pour cause, le média espagnol croit savoir que l’intransigeant président de Tottenham a une obsession : ne pas renforcer un concurrent direct de Premier League en vendant Harry Kane à Manchester City, Manchester United ou Chelsea. Le patron des Spurs entend le désir de sa star de quitter le club après des années de fidélité, et il est prêt à s’asseoir à la table des négociations avec les clubs potentiellement intéressés… à condition qu’il ne s’agisse pas d’écuries de Premier League.

En ce sens, le Paris SG possède un avantage de taille sur la concurrence avec l’approbation de Daniel Levy. Pour les dirigeants franciliens, il est maintenant question de se méfier d’éventuels autres concurrents à travers l'Europe. Le Real Madrid a par exemple été cité de manière régulière comme un prétendant à la signature d’Harry Kane, mais les dirigeants merengues semblent maintenant davantage focalisés sur les dossiers Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Enfin, les géants italiens tels que l’Inter Milan et la Juventus Turin sont également à surveiller du coin de l’œil, même s’il apparait improbable de les voir investir plus de 100 ME sur Harry Kane cet été.