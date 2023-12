Alexandre Ruiz incendie le PSG et crie au feu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entre Alexandre Ruiz, journaliste de Free, et les supporters du Paris Saint-Germain, le ton est subitement monté. Une vidéo mise en ligne par l'ancien de Canal+ et Beinsports a fait grimper la température.

Alors que l'heure est au bilan de fin de saison et aux rétrospectives sur l'année 2023, Alexandre Ruiz a sorti sur les réseaux sociaux une vidéo qui a enflammé les esprits. Il est vrai que sortir un clip des « PIRES ÉLIMINATIONS DU PSG EN LDC » alors que le club de la capitale est toujours qualifié pour les huitièmes de finales de la Ligue des champions peut surprendre. Mais chacun est libre de sortir telle ou telle vidéo et surtout chacun est libre de la regarder ou pas. Cependant, du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on estime qu'Alexandre Ruiz, qui avait déjà eu un échange très vif avec Luis Enrique cette saison, veut gratter des vues sur le dos du PSG. Et sur X, les quolibets ont jailli très vite et très fort.

Alexandre Ruiz a du mal à comprendre les attaques

Je suis surpris (quoique) par les commentaires liés à la dernière vidéo repostée (éditée la saison passée).

Il s'agit de faits. Rien de plus. Aucun négativisme. Comme vous, pour le foot français, je serais heureux de voir Paris aller loin.

Quant aux attaques plus personnelles... — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) December 22, 2023

Car c'est peu dire qu'au sein de la communauté des supporters parisiens, cette vidéo est très mal passée. « Ben voyons. Si on fait un récap de toutes tes conneries dites à l’antenne, de toutes tes erreurs, bafouillages et autres loupés et qu’on la diffuse partout, on dira que ce sont juste des faits, rien de plus. Tu t’enfonces », « Le journaliste à la française », « En vrai c’est « vendre la peur » le problème et c’est les éditos depuis 10 ans en France sur le PSG, je ne pense pas que pour le barca il y a des éditos comme ça alors qu’ils sont ridicules depuis 2017 », sont quelques-unes des réponses à la vidéo en question, nombreux étant ceux à se demander surtout pourquoi sortir cela maintenant. Agacé d'être pris pour cible, le journaliste de Free a tenu à remettre les pendules à l'heure. « Je suis surpris (quoique) par les commentaires liés à la dernière vidéo repostée (éditée la saison passée). Il s'agit de faits. Rien de plus. Aucun négativisme. Comme vous, pour le foot français, je serais heureux de voir Paris aller loin. Quant aux attaques plus personnelles... », a commenté Alexandre Ruiz....sans convaincre ses opposants.