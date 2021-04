PSG : Harry Kane à Paris, c'est du sérieux !

Dans : PSG.

Potentiellement en quête d'un nouvel avant-centre lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait jeter son dévolu sur Harry Kane.

L'avenir offensif du club de la capitale française est plus qu'incertain en vue de la saison prochaine. Surtout depuis que Mauro Icardi a ébruité ses envies d'ailleurs. Recruté par le PSG contre un chèque de 50 millions d'euros en 2020, l'international argentin envisage effectivement de faire ses valises pour retourner en Italie, où la Juventus s'intéresse notamment à lui. Mais si ce transfert pourrait arranger la direction francilienne dans le dossier de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait aussi se servir de l'argent récolté avec la vente d'Icardi pour recruter un autre buteur.

Le PSG suit Harry Kane

Un heureux élu qui pourrait être Moise Kean, si le PSG arrive à trouver un accord avec Everton pour recruter définitivement l'Italien en fin de saison. Mais Paris vise aussi Harry Kane. À la recherche d'un nouveau challenge, sachant que l'Anglais a fait le tour de la question dans l'équipe de José Mourinho, le joueur de 27 ans a souvent été annoncé du côté du Real Madrid. Mais c'est peut-être au PSG qu'il pourrait poursuivre sa carrière.

« Un attaquant de classe mondiale »

En tout cas, cet éventuel départ de Kane n'étonnerait pas Roy Keane. « Il est tout à fait naturel de spéculer sur l'avenir de Kane, surtout si Tottenham ne se qualifie pas en Ligue des Champions. De toute évidence, il doit être frustré. C'est un énorme joueur pour les Spurs. Et si son équipe ne peut plus jouer le titre en Premier League, ce serait naturel pour Harry Kane de regarder toutes les options. Et il aura de bonnes opportunités parce qu'il est un attaquant de classe mondiale, et il n'y en a pas beaucoup », a lancé, sur Sky Sports, l'ancien capitaine de Manchester United, qui sait que Kane serait un renfort de choix pour le PSG. Car avec une attaque Neymar - Mbappé - Kane, Paris ferait peur à tout le monde !