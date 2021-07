PSG : Kalimuendo prêté, Lens va pleurer

Dans : PSG.

Auteur de 7 buts et 5 passes décisives à Lens la saison dernière, Arnaud Kalimuendo pourrait de nouveau être prêté par le PSG.

Passeur décisif sur le but de Mauro Icardi contre le FC Séville mardi soir en match amical, Arnaud Kalimuendo réalise une bonne préparation au PSG en attendant les retours des stars Di Maria, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Chez les supporters parisiens, on aimerait que le jeune attaquant de 19 ans ait sa chance cette saison, mais les dirigeants du Paris SG ne l’entendent pas de cette oreille. En effet, à en croire les informations relayées par Diario de Sevilla, un prêt d’Arnaud Kalimuendo en Espagne est dans les tuyaux. Le Bétis Séville serait notamment sur les rangs pour faire signer le prometteur avant-centre du Paris Saint-Germain.

Le média précise que le Bétis Séville devra se séparer d’un ou deux éléments offensifs avant d’accueillir Arnaud Kalimuendo. Mais le club andalou tient bel et bien la corde pour le prêt de l’attaquant du PSG, qui ne devrait donc pas avoir sa chance au sein de son club formateur cette saison. Du côté du RC Lens, on pourrait également avoir des regrets, car l’entraîneur Franck Haise aurait aimé pouvoir compter sur Arnaud Kalimuendo une seconde saison consécutive en prêt. A moins d’un retournement de situation, il n’en sera finalement rien pour le club nordiste, qui s’apprête à voir filer le joueur en Espagne. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain compensera ce départ avec une arrivée au mercato, alors que les rumeurs fusent également au sujet de l’avenir de Mauro Icardi. Sa femme et agent Wanda Nara serait notamment en contacts avancés avec l’AS Roma, qui rêve de l’attaquant du PSG en cas de transfert d’Edin Dzeko. Déjà très actif au mercato, le Paris Saint-Germain devrait encore bouger d’ici la fin du mois d’août et notamment pour compenser les départs en attaque…