Lens : Arnaud Kalimuendo de retour au PSG

Dans : PSG.

Prêté par le PSG à Lens cette saison, Arnaud Kalimuendo a brillé chez les Sang et Or avec 8 buts et 6 passes décisives en Ligue 1. Le club nordiste aurait aimé conserver le Titi formé au PSG une saison supplémentaire mais dans un tweet, le Racing Club de Lens a informé du retour d’Arnaud Kalimuendo à Paris. Reste maintenant à voir si le PSG compte sur lui pour un jouer un rôle au sein de l’effectif professionnel la saison prochaine, ou si Leonardo tentera de profiter de sa belle cote sur le marché des transferts pour le vendre au prix fort.