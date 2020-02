PSG : Kalidou Koulibaly à Paris, un indice à 4ME !

Dans : PSG.

Souvent cité pour remplacer Thiago Silva au Paris Saint-Germain, Kalidou Koulibaly vient de s'offrir un appartement à 4ME dans la capitale. Et pas pour le louer sur Airbnb.

Thiago Silva arrivant en fin de contrat au Paris SG, huit ans après avoir débarqué dans la capitale en provenance de l’AC Milan, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont à priori décidé de ne pas prolonger le capitaine et défenseur brésilien. Pour remplacer le joueur de la Seleçao, le PSG s’intéresse depuis pas mal de temps à Kalidou Koulibaly, le défenseur international sénégalais de 28 ans qui évolue à Naples. Et Le Parisien le révèle ce mercredi soir, Kalidou Koulibaly vient de s’offrir un logement XXXL à Paris. Le joueur napolitain a en effet déboursé 4ME pour acheter un appartement de 200m2 et six pièces avec un toit-terrasse ayant une vue imprenable sur la Tour Eiffel, rien que ça.

Si Kalidou Koulibaly a investi dans l’immobilier parisien, ce sera à priori pour en profiter et pas pour mettre son appartement de luxe en location, ce qu’a confirmé un agent immobilier. Et selon un proche du défenseur, également convoité par Man City, Man Utd et le Bayern Munich, ce dernier a clairement décidé de changer d’air la saison prochaine et un départ de Naples est dans les tuyaux. « Aujourd'hui, il a un peu fait le tour de la question en Italie. Il a envie de continuer à jouer la Ligue des champions, de faire partie d'un projet d'un club européen de haut niveau, compte tenu de l'avancée de sa carrière », a confié un proche de Kalidou Koulibaly dans le quotidien francilien. Reste que pour s’offrir le joueur napolitain, le PSG devra sortir au moins 75ME, et lâcher un gros salaire. Le Paris Saint-Germain sait cependant que le joueur a déjà fait un pas, un pas à 4ME même, vers Paris.