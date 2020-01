PSG : Silva ou Koulibaly, Paris se creuse les méninges

Dans : PSG.

Dans les prochaines semaines, le Paris Saint-Germain devra prendre officiellement position au sujet de l’avenir de Thiago Silva, en fin de contrat en juin prochain.

Le capitaine parisien a régulièrement clamé son envie de prolonger dans la capitale française. Désormais, les cartes sont dans les mains de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, lesquels apprécient beaucoup Thiago Silva, mais doutent sur le fait qu’il incarne encore l’avenir du PSG. En parallèle, Kalidou Koulibaly de Naples est ciblé. Et pour Vincent Duluc, interrogé à ce sujet sur La Chaîne L’Equipe, il n’est pas évident de faire un choix entre prolonger Thiago Silva ou foncer sur le roc sénégalais au prochain mercato estival…

« Koulibaly, c’est mieux que Thiago Silva ? La question, c’est plutôt : ‘Est-ce que dans les trois ans qui viennent, il vaut mieux avoir Thiago Silva ou Koulibaly ?’. Aujourd’hui, Thiago Silva, je ne suis pas certain qu’il y ait un défenseur central meilleur que lui dans le monde. On peut toujours discuter sur Ramos ou Van Dijk. Il est sans doute dans les trois meilleurs actuellement. Peut-être que Koulibaly est aussi dans les quatre meilleurs. Ça se tient. Mais c’est plutôt le pari sur trois ans qu’il faut envisager… Et là, Koulibaly, ça aurait du sens » a expliqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. La double confrontation du PSG face au Borussia Dortmund en 8es de finale de la Ligue des Champions pourrait aider Leonardo à nourrir sa réflexion…