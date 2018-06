PSG : Juventus, Barcelone, ce départ impensable prend forme !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Il y a des ventes que le PSG doit finaliser pour équilibrer son bilan comptable auprès de l’UEFA, et il y a des transferts que Paris va bien devoir finir par envisager.

Actuellement en vacances après avoir été snobé par Didier Deschamps dans la liste des 23 Français pour la Coupe du monde, Adrien Rabiot n’avance pas sur le dossier de sa prolongation. Le milieu de terrain, véritable tête de gondole du centre de formation du club de la capitale, n’a plus qu’un an de contrat et son coup de sang avec les Bleus ne l’incite pas vraiment à discuter sereinement d’une prolongation.

Résultat, Antero Henrique est de plus en plus sollicité pour son joueur, et le directeur sportif portugais est bien obligé d’écouter ce qu’on lui propose. C’est pour cela qu’il a rencontré les dirigeants de la Juventus à Milan cette semaine, annonce le Corriere dello Sport. C’est aussi pour cela qu’il est en discussion avec le FC Barcelone, comme l’affirme El Mundo Deportivo. Le club catalan assure que la venue de Rabiot conviendrait parfaitement à son style de jeu, et entend bien rafler l’affaire pour un prix forcément moindre, sachant que l’ancien toulousain sera totalement gratuit dans un an si jamais les choses restaient en l’état. A l’heure où le PSG a besoin de vendre, Adrien Rabiot n’est pour le moment pas visé. Mais à ce rythme, le champion de France pourrait bien être amené à y réfléchir.