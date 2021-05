PSG : JO, garanties, bon de sortie… Mbappé roi de la négociation

Dans : PSG.

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé se retrouve en position idéale pour négocier avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant français, indispensable à son équipe, a clairement les cartes en main.

Si le déplacement à Brest dimanche peut devenir un match particulier, ce n’est pas seulement parce que le Paris Saint-Germain a des chances de remporter le titre de champion de France. Ce match de la 38e journée pourrait également représenter la dernière de Kylian Mbappé avec le club de la capitale. Lui qui n’a pas encore annoncé sa décision alors que son contrat expire l’année prochaine. Dans ce contexte, le PSG et ses supporters tremblent à l’idée de perdre leur principal atout. A l’image d’Eric Rabesandratana, bien conscient de l’importance de l’attaquant.

Une page tournée dimanche ?

« Ça peut être le dernier match de Kylian Mbappé au PSG. C’est forcément un grand événement au-delà du fait de la possibilité d’être champion de France, a souligné le chroniqueur de France Bleu Paris. Il y aura aussi un autre événement demain : voir Neymar et Mbappé ensemble sur le terrain… Mais le PSG est peut-être en train de tourner une page de son histoire. Kylian, c’est 131 buts au club en 170 matchs. Et le quatrième dans l’histoire des passeurs avec Pastore. C’est impressionnant ce qu’il a fait. »

« Au-delà des chiffres, il y a une personnalité, a ajouté l’ancien Parisien. C’est un surdoué du football attachant. Il est devenu sans aucun doute la personnalité numéro 1 au PSG devant Neymar. J’espère dire tout cela pour rien et qu’il va resigner. Pourtant, à un moment donné, je faisais partie de ceux qui voulaient qu’il parte parce qu’il jouait beaucoup trop pour les stats, plus que pour faire gagner le PSG. Je pense que Pochettino a su lui faire comprendre qu’il fallait se mettre au service de l’équipe. A partir du moment où il l’a fait, il est devenu le numéro 1 pour tout le monde au PSG. » Ce qui justifie sa position favorable dans les discussions.

« Il va devenir très exigeant »

« Il a encore de grandes choses à gagner et à faire avec le PSG. Mais on ne sait pas trop ce que ça va donner… Moi, je pense qu’il va resigner et demander des garanties au club. Déjà de le laisser aller aux JO après l’Euro, de le laisser partir si les renforts ne sont pas à la hauteur pour passer le cap… On va surveiller ça, mais il va devenir très exigeant, a prévenu le consultant. Il a le statut et l’ambition pour. Rien n’est fait. Il peut même aller au bout de son contrat et partir. On est sur le qui-vive parce que c’est le joueur le plus important au PSG. » Un élément dont dépend le mercato du club.