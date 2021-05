PSG : Mbappé met un énorme coup de pression sur le Qatar

Dans : PSG.

Toujours concentré sur la fin de la saison, Kylian Mbappé a montré qu’il appliquait réellement cette méthodologie, avec son match plein face à l’AS Monaco en finale de la Coupe de France.

L’attaquant du Paris SG termine fort la saison, et cela laisse forcément des regrets avec sa blessure face à Manchester City en Ligue des Champions. Rendez-vous donc l’année prochaine pour la revanche ? Impossible de le dire sachant que l’attaquant tricolore laisse totalement le suspense durer sur son avenir. Il a pourtant reçu une offre ferme de prolongation de la part du PSG, avec un contrat de quatre ans et un salaire similaire à celui de Neymar. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi ne prend pas cette prolongation de haut, et entend bien mettre toutes les chances avec lui pour conserver le joyau français.

De son côté, Kylian Mbappé discute au moins autant avec le Real Madrid qu’avec le PSG, puisqu’un accord avec le club espagnol est même annoncé par Bruno Satin, sans que cela ne laisse forcément présager de son futur transfert. Car selon RMC, l’ancien monégasque est tenté par l’idée de rester encore un peu à Paris, mais à condition d’avoir des preuves flagrantes de la volonté des Qataris de faire encore grandir le club. Et cela passe par un mercato de feu. La radio sportive annonce ainsi que Mbappé préférerait attendre le mois de juillet, et notamment la fin de l’Euro, pour se décider sur son avenir. Le temps pour les dirigeants parisiens de recruter des joueurs capables d’améliorer encore l’équipe, et s’assurer ainsi à Mbappé qu’il serait bien entouré, lui qui n’aurait pas digéré les 8 défaites concédés en Ligue 1 cette saison par son équipe. Un gros coup de pression directement adressé au propriétaire du club, même si la prolongation de contrat de Neymar au PSG est tout de même vu comme une bonne chose par le clan de Mbappé.