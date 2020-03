PSG : Jet privé, cuisinier et majordome… Le Real découvre l'appétit de Mbappé

Dans : PSG.

Actuellement au repos forcé du côté du Paris Saint-Germain, et placé en confinement à cause de la pandémie de coronavirus, Kylian Mbappé a donc le temps de se pencher sur son avenir.

Avant la suspension des différentes compétitions nationales et européennes, le champion du monde était en train de réaliser une très grande saison 2019-2020. Avec 30 buts et 17 passes décisives au compteur en 33 matchs, le joueur de 21 ans était le moteur du PSG de Thomas Tuchel. Mais sera-t-il encore la grande star de Paris à partir de l’été prochain ? Rien n’est moins sûr. Si tout dépendra des résultats de la fin de cette saison, Mbappé est toujours envoyé au Real Madrid. En quête d’un nouveau galactique, Florentino Pérez fixe toujours sa priorité sur l’attaquant français, appelé à être la grande star de demain après le règne du duo Messi - Cristiano Ronaldo. Une chose que Nasser Al-Khelaïfi sait parfaitement. Et c’est donc pour cela que le président du PSG met tout en oeuvre pour convaincre Mbappé, avec notamment une proposition de prolongation de contrat assortie d’un salaire annuel de 60 millions d’euros.

Malgré tout, le Real de Zidane continue toujours de discuter avec l'entourage de l’ancien Monégasque, alors que le club de Madrid serait prêt à dégainer une offre de 200 ME pour le recruter dès l’été prochain. Mais pour devancer des formations comme Manchester United ou la Juventus, le Real devra répondre aux différentes demandes du prodige tricolore. En plus de réclamer le meilleur salaire du club, Mbappé voudra « un supplément mensuel d’au moins 30 000 euros pour payer son loyer, un majordome, un chauffeur, un chef cuisinier et un garde du corps ». Et pour finir, le Français réclamera également « 50 heures de vol en jet privé » pour ses déplacements persos, selon Diariogol. Des demandes assez folles pour le commun des mortels, mais plutôt classiques dans le monde du football. Reste à savoir si le Real se mettra à genoux devant Mbappé pour le faire signer alors que le train de vie de l'ensemble des clubs pourrait être réduit à la baisse dans les mois à venir.