PSG : Jérôme Rothen part à la guerre pour Neymar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le duo Mbappé-Messi a fait très mal à l'OM en Ligue 1. Pour certains observateurs, l'absence de Neymar est bénéfique pour le PSG.

Le PSG a envoyé un message fort à la concurrence ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Vélodrome. Kylian Mbappé a notamment inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour Leo Messi. Un Leo Messi qui a donc marqué mais aussi donné deux passes décisives à... Mbappé. Le duo parisien a parfaitement fonctionné face à l'OM. De quoi faire dire à certains que l'absence de Neymar est finalement bénéfique, le PSG ayant du mal à se trouver collectivement quand la MNM est sur le terrain. Cependant, d'autres pensent le Brésilien toujours indispensable aux champions de France. C'est notamment l'avis de Jérôme Rothen.

Neymar sur le banc, Rothen ne comprendrait pas

Changement de look pour Neymar. 🇧🇷🔴🔵 pic.twitter.com/tO90EJTvpj — Actu Foot (@ActuFoot_) February 27, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a pris la défense de Neymar. « Ce n'est pas une question de se passer de Neymar. Neymar a un rôle très important et il faut faire en sorte que Neymar soit bien dans sa tête et dans son corps pour qu'il donne le maximum sur le terrain. Il l'a déjà fait même si ça a été irrégulier et insuffisant depuis qu'il est arrivé. Parfois il se fout de la gueule du monde notamment sur l'investissement pour l'image du club. Mais il ne faut pas oublier que Neymar est un joueur incroyable et exceptionnel. ll peut faire des matchs hors-normes comme Messi hier. Comme peut le faire Mbappé. Réduire Neymar comme un remplaçant de luxe ? Aujourd'hui s'il est à 100%, comment tu peux penser te passer de lui ? Les matchs n'ont pas la même vérité. (...) C'est plus une question d'animation et de système. Neymar peut faire le travail de Vitinha ou Ruiz hier. Neymar c'est pas Messi, il fait plus de 8 kms par match », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui refuse de penser que le PSG doit se passer de Neymar ou le cantonner à un poste de joker de luxe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Un avis tranché sur la star brésilienne, pour le moment hors course étant donnée sa nouvelle blessure à la cheville. Mais qui dénote toutefois que le cas Neymar ne laisse pas indifférent. Même si les consultants critiquent régulièrement l'ancien prodige de Santos pour ses frasques et son comportement peu professionnel, son talent est capable de faire l'unanimité et tout faire oublier. Même si les supporters du PSG le voient bien, sa capacité à faire des différences est de moins en moins perceptible, et sa capacité à se remettre des blessures est elle aussi sérieusement entamée désormais.