EdF : Mbappé convoqué, Deschamps va défier le PSG

C’est ce jeudi que Didier Deschamps donnera sa dernière liste de l’année 2020.

En neuf jours, l’équipe de France va arriver à disputer trois matchs, dont un amical parfaitement inutile pour des joueurs en sur-régime, mais qui permet à la FFF de respecter ses contrats avec ses partenaires et de récupérer donc l’intégralité de ses contrats financiers. Pour ces trois rencontres face à la Finlande, le Portugal et la Suède, qui permettront de dévoiler la place des Bleus dans la poule de Ligue des Nations, Didier Deschamps va élargir son groupe jusqu’à 25 éléments. Entre les tests Covid et l'enchainement des rencontres, le sélectionneur national doit grossir son groupe pour éviter tout désistement. Et dans cette liste, Le Parisien annonce que Kylian Mbappé sera bien présent, malgré son gros coup de fatigue, et son absence cette semaine lors du match face à Leipzig.

Lors de la dernière trêve, le champion du monde avait déjà été beaucoup sollicité, au grand dam de Thomas Tuchel qui avait récupéré un attaquant limité physiquement, puis utilisé immédiatement après pour le match à Nîmes... Forcément, le natif de Paris a fini par craquer avec sa cuisse droite dans l’enchainement des matchs. Si cette décision venait à se confirmer, nul doute que cela risque de faire grincer quelques dents au PSG, où on se plaint de plus en plus ouvertement du calendrier infernal. Sans compter que dans le même temps, un Neymar étagement blessé a aussi été convoqué par le Brésil, qui ne prend pas en compte l’avis médical du Paris SG, et compte bien faire revenir l’ancien barcelonais au pays pour l’avoir dans le groupe pendant ces 10 jours.