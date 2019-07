PSG : Il raconte comment le Barça va arnaquer Paris pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Le transfert de Neymar au FC Barcelone est encore très loin d’être sur pied, mais le club catalan travaille d’arrache-pied à trouver une solution qui pourrait satisfaire le PSG.

Et s’il y a bien une chose qui semble inéluctable, c’est que le transfert n’a quasiment aucune chance de voir le jour si le Paris SG n’accepte pas de baisser son prix en incluant au moins un joueur dans l’échange. Pour Didier Roustan, interrogé sur la faisabilité de cette opération, cela pourrait même descendre encore plus bas si jamais le Barça arrive à refourguer deux joueurs, ce qui lui semble tout à fait possible.

« Une arrivée de Coutinho pour remplacer Neymar, cela arrangerait tout le monde. C’est difficile de bloquer un joueur de ce niveau-là contre son gré mais il faut en échange que Paris s’y retrouve. Ils ont fixé le prix à 300 ME mais en réalité c’est sans doute plutôt 220 ou 230 ME. Si tu récupères déjà Coutinho qui est estimé à 100 ME, on peut penser qu’ils vont prendre un second joueur du Barça en plus de 60 ou 70 ME. Cela fait peu de cash, mais si tu as deux bons joueurs, c’est des joueurs que tu n’as pas à recruter ensuite », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, dans un deal qui ne ferait clairement pas bondir de joie les supporters parisiens. Ni le comptable du PSG.