PSG : Il est petit, il est gentil, Mbappé rêve de Kanté

Dans : PSG.

Depuis de longues années, le Paris Saint-Germain cherche la perle rare au poste de milieu défensif.

Il y a six mois, Leonardo pensait bien réaliser le gros coup du mercato en s’octroyant les services de Danilo Pereira en provenance du FC Porto. Sur le papier, ce prêt avec option d’achat avait tout de la bonne opération mais finalement, le Portugais ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable. Recasé en défense centrale à la surprise générale par Thomas Tuchel, il ne figure pas dans le onze-type de Mauricio Pochettino, qui lui a préféré Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Marco Verratti au milieu de terrain lors du gros match face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Ainsi, le PSG pourrait chercher un nouveau milieu défensif l’été prochain selon Don Balon.

Et à en croire les informations du média espagnol, un joueur de l’Equipe de France a été suggéré à Leonardo par un certain Kylian Mbappé. Effectivement, l’ancien Monégasque aurait soufflé le nom de Ngolo Kanté aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel à Chelsea, l’ancien Caennais est en concurrence avec Mateo Kovacic et Jorginho à Londres. En manque de temps de jeu, Ngolo Kanté était enfin titulaire contre Manchester United dimanche après-midi dans le choc de la Premier League (0-0). Mais son déclassement pourrait lui donner quelques envies d’ailleurs, bien que Kanté ait toujours clamé haut et fort son amour pour le championnat Angleterre et sa fidélité à Chelsea. Reste maintenant à voir quelle somme Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seront prêts à investir pour recruter Ngolo Kanté et surtout, si les conseils de Kylian Mbappé seront suivis. En attendant, c’est Leandro Paredes qui a pris une ampleur assez incroyable au sein du milieu de terrain du PSG depuis la prise de fonctions de Mauricio Pochettino…