PSG : Il a son contrat en mains, Tuchel torpille le deal !

Dans : PSG, Mercato.

La fin de saison est imminente à Paris, et de nombreux dossiers doivent être réglés parmi les joueurs de l’effectif encore sous contrat, ou sur le point de terminer leur engagement.

C’est le cas avec Gianluigi Buffon, qui a récemment assuré dans la presse italienne qu’il avait en mains une proposition de prolongation de contrat, et qu’il allait discuter de cela avec son entourage et les dirigeants du PSG dans les prochains jours. Il y a en effet matière à discussion puisque tout le monde au club ne serait, une fois de plus, pas sur la même longueur d’ondes. En effet, Le 10Sport annonce que Thomas Tuchel ne serait pas du tout d’accord pour prolonger le contrat du gardien italien, qui n’a pas su être décisif au bon moment pour son équipe.

L’entraineur allemand ne souhaite donc pas poursuivre l’expérience Buffon à Paris, et préfère miser sur un duo composé de Trapp et Areola, qui se tirerait donc la bourre pour le poste de numéro 1. Une stratégie qui laisserait donc l’Italien à la porte, et préparerait ensuite la venue de David De Gea à l’été 2020, une idée qui a germé depuis quelque temps dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi. Reste à savoir si le président parisien est sur la même longueur d’ondes que son entraineur, alors que Gigi Buffon représente tout de même un grand nom et un élément d’expérience apprécié dans le vestiaire. En tout cas, pour Tuchel, le terrain a parlé et l’ancien de la Juventus n’a pas forcément sa place dans les cages la saison prochaines.