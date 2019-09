PSG : Il a refusé Paris, 24h après il en pleure !

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

A l’affût de jolis coups en fin de mercato, Leonardo avait un regard attentif sur le marché italien.

En plus du prêt avec option d’achat de Mauro Icardi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a tenté de conclure d’autres opérations de l’autre côté des Alpes. Le dirigeant s’est notamment intéressé à l’effectif de la Juventus Turin, avec le latéral droit Mattia De Sciglio et le milieu de terrain Emre Can, qui a finalement repoussé les avances du PSG. Une énorme erreur puisque l’international allemand a ensuite appris que la Juve ne l’avait pas inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des Champions.

« Oui c'est vrai, j'ai eu une discussion avec le PSG, a confirmé l’ancien joueur de Liverpool. Finalement, j'ai décidé avec la Juventus que je resterais. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans l'équipe pour la Ligue des Champions. J'ai été extrêmement choqué hier parce qu'on m'a promis autre chose la semaine dernière. Ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Si j'avais tiré mes propres conclusions, je ne serais pas resté. Pour moi, c'était une condition importante de jouer la Ligue des Champions. Le choc est extrêmement profond. Je ne peux pas me l'expliquer. »

Le mensonge de la Juve

« Je n'ai aucune idée du pourquoi et du comment, car l'année dernière, j'ai très bien joué, surtout en Ligue des Champions. Il n'y a pas eu non plus de justification jusqu’à présent. J'ai reçu un appel hier. L'appel téléphonique n'a même pas duré une minute, a-t-il raconté. On m'a simplement dit que je n'étais pas là, alors qu'ils m'ont dit la semaine dernière que je jouerais à 100% en Ligue des Champions. Je dois jouer et je jouerai en Ligue des Champions. Je parlerai au club à mon retour. Et je verrai ce qui se passera. » Autant dire que Paris et d’autres clubs suivront sa situation d’ici le prochain mercato.