PSG : Icardi vendu, Kane recruté, c’est simple le mercato

En concurrence avec Moise Kean cette saison, Mauro Icardi est loin de faire l’unanimité au PSG.

Plombé par le Covid-19 en début de saison puis par quelques pépins physiques, Mauro Icardi n’a disputé que 18 matchs pour un total assez décevant de 6 buts. Des standards inhabituellement bas pour l’ex-capitaine de l’Inter Milan, auteur d’une première saison bien plus prolifique sous les couleurs du PSG. Son efficacité avait poussé Leonardo à lever son option d’achat, légèrement revue à la baisse, avec un chèque de 50 ME payé à l’Inter Milan au mois de juillet 2020. Reste que depuis, le Paris SG a changé d’entraîneur et visiblement, Mauro Icardi ne fait pas l’unanimité aux yeux de Mauricio Pochettino. Une tendance confirmée par InterLive, qui croit savoir que l’entraîneur argentin du PSG pousse pour une vente de son compatriote lors du prochain mercato d’été.

L’objectif de Mauricio Pochettino est extrêmement clair : tirer profit de la vente de Mauro Icardi afin d’attirer Harry Kane, son ancien buteur providentiel à Tottenham. Reste maintenant à voir quels seront les clubs intéressés par Mauro Icardi cet été. Le joueur n'a jamais caché qu'un retour en Série A lui plairait, à lui ainsi qu'à sa famille. Deux prétendants naturels s'imposent : l'Inter et la Juve. Dans l'un de ces deux clubs, la situation pourrait se décanter en cas de départ de Romelu Lukaku ou de Cristiano Ronaldo. Dans le cas où Mauro Icardi trouverait une porte de sortie, il faudra ensuite s'asseoir à la table des négociations avec Tottenham pour tenter de recruter Harry Kane. Joueur majeur de José Mourinho chez les Spurs, le buteur de la sélection anglaise figure également dans la short-list du Real Madrid, dans le cas où les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland tomberaient à l'eau. Reste à voir quel sera le prix exigé par Tottenham pour lâcher Harry Kane...