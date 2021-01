PSG : Kane, la folle idée de Paris pour oublier Mbappé !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

Depuis plusieurs mois, la priorité de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi est de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Les négociations avancent dans le bon sens en ce qui concerne le Brésilien, qui ne cracherait pas sur une prolongation longue durée dans la capitale, comme révélé samedi par le journal L’Equipe. En revanche, les discussions sont moins fluides avec Kylian Mbappé. L’attaquant de l’Equipe de France est courtisé par le Real Madrid, et songe à un départ en fin de saison afin de découvrir un grand club étranger. En cas de transfert pour son prodige de 22 ans, le PSG serait dans l’obligation de frapper un énorme coup.

Vraisemblablement, les dirigeants franciliens ont déjà un nom retentissant en tête, à en croire les informations de The Independent. Le média britannique croit savoir qu’un certain Harry Kane est dans le viseur du nouvel entraîneur parisien, Mauricio Pochettino. Rien de bien surprenant dans la mesure où l’international anglais était l’arme offensive n°1 du technicien argentin durant de longues années à Tottenham. En ce sens, la rumeur n’est pas très surprenante. Elle pourrait surtout s’avérer très judicieuse de la part du PSG, qui compte déjà des joueurs de couloir plutôt performants avec Neymar et Di Maria, et qui pourrait bien s’offrir un véritable tueur au poste d’avant-centre avec Harry Kane en cas de départ de Kylian Mbappé. Reste que dans le dossier de l’international anglais, le club de la capitale devra se battre avec un mastodonte européen, à savoir Manchester City. Pep Guardiola apprécie le profil du buteur de Tottenham et envisage de formuler une offre démentielle pour le recruter. C’est donc un sacré duel qui pourrait opposer le PSG à Manchester City pour le transfert de Kane lors du prochain mercato estival…