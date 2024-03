Le PSG prépare son départ du Parc des Princes ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a passé la vitesse supérieure pour quitter le Parc des Princes, puisque son président Nasser Al-Khelaïfi a fait la demande pour un terrain à la région Ile-de-France afin de construire son nouveau stade.

C’est un rêve pour Nasser Al-Khelaïfi et un cauchemar pour les supporters du PSG. Le président du club de la capitale a entamé les démarches pour quitter le Parc des Princes, même si bien évidemment, il reste beaucoup à faire avant un départ avéré. Mais Le Parisien dévoile ce vendredi que les dirigeants parisiens ont envoyé un courrier à la région Ile-de-France pour officialiser la recherche d’un nouvel emplacement pour son futur stade, qui restera à construire une fois le site trouvé. Une démarche qui va donc de paire avec un appel à candidature pour trouver le site du futur stade du PSG, alors que la Mairie de Paris par le biais de son élue Anne Hidalgo, a décidé qu’aucune offre ne la satisferait puisque le Parc des Princes, en tant que monument de la capitale, n’était tout simplement pas à vendre.

Un terrain de 50 hectares à 20 kms de Paris

Un refus qui provoque donc un repli vers un autre pointe de chute, QSI n’ayant pas envie de payer éternellement pour des travaux de rénovation et d’agrandissement d’une enceinte dont il ne sera pas propriétaire. La recherche s’effectue donc pour un terrain de 50 hectares situé à 20 kilomètres maximum de la capitale, si possible à l’ouest de Paris pour être proche du centre d’entrainement de Poissy. De nombreux dossiers sont déjà arrivés en ce sens, mais entre les impératifs de transport, l’éloignement, les habitants opposés et les terrains à aménager, difficile de trouver le projet idéal pour le moment.

Dans cette lettre que Le Parisien s’est procuré, Nasser Al-Khelaïfi souligne bien que son désir est de préparer la suite car « le maintien du PSG au Parc des Princes n’est à ce jour pas assuré ». Le dirigeant qatari a en tout cas décidé d’aller au bout de ses démarches pour éventuellement construire un stade entière dédié à son club, et dont QSI serait bien évidemment le propriétaire pour générer des revenus améliorés. Il n’empêche que, l’idée de trouver sur la durée un accord avec la Mairie de Paris, quitte à attendre les prochaines élections municipales, est aussi dans l’esprit des dirigeants du Paris SG, pour qui un déménagement serait bien évidemment un crève-coeur, surtout quand on connait l’attachement des supporters à leur stade posé sur le périphérique parisien.