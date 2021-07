PSG : Icardi s’ouvre deux portes au mercato

Dans : PSG.

Gêné par des pépins physiques à répétition la saison dernière, Mauro Icardi n’est pas certain de poursuivre sa carrière au PSG.

Le repositionnement progressif de Kylian Mbappé dans l’axe, les bonnes performances de Moise Kean et le retour de prêt d'Arnaud Kalimuendo n’incitent pas vraiment le Paris Saint-Germain à conserver Mauro Icardi au sein de son effectif. Et pour cause, l’Argentin pèse lourd dans la masse salariale du club, et n’a jamais réussi de prestation aboutie dans les gros matchs de Ligue des Champions. En cas d’offre satisfaisante, probablement située entre 30 et 50 ME, le PSG ne s’opposera donc pas au départ de Mauro Icardi. Et à en croire les informations de Calcio Mercato, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’est pas non plus opposé à un transfert cet été.

La piste du Milan AC se referme

Sans surprise, l’Italie est la destination privilégiée de Mauro Icardi et de son épouse Wanda Nara en cas de départ du PSG cet été. Le média croit savoir que deux clubs retiennent l’attention de l’avant-centre parisien : l’AC Milan et l’AS Roma. Très vite, la piste du Milan devrait se refermer pour Mauro Icardi dans la mesure où c’est Olivier Giroud qui a été choisi par la direction du club lombard pour épauler Zlatan Ibrahimovic la saison prochaine. L’attaquant de l’Equipe de France est attendue d’ici la fin de la semaine à Milan afin de parapher un contrat de deux ans. Une belle opportunité s’échappe donc pour Mauro Icardi, qui reste pisté par l’AS Roma de José Mourinho, à la recherche d’un successeur au performant mais vieillissant Edin Dzeko. Dans les semaines à venir, d’autres clubs pourraient se manifester, notamment en Premier League. Toutes les propositions seront attentivement étudiées par le PSG, qui a besoin de cash pour soumettre une offre attractive à Everton afin de faire revenir Moise Kean.