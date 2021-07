PSG : Icardi avec Mourinho, Wanda Nara fait le buzz !

Dans : PSG.

Et si Mauro Icardi, souvent annoncé du côté de la Juventus, rebondissait à Rome avec José Mourinho ? Sa femme, qui est aussi son agent, Wanda Nara, ne dirait pas non.

Recruté il y a un an pour 50 ME en provenance de l’Inter, après un prêt d’un an, Mauro Icardi est déjà annoncé ailleurs cet été, avec insistance. Les rumeurs d’un départ de l’attaquant argentin, resté à la maison pendant la Copa America, sont assez nombreuses. Et à chaque fois, un retour en Serie A est évoqué. Mauro Icardi a laissé de très bons souvenirs en Italie. À Paris, il a souvent déçu ces derniers mois notamment en Ligue des champions, où ses performances n’ont pas vraiment taper dans l’œil du club, des supporters et des observateurs. Bien au contraire. Et alors que la Juventus reste attentive à sa situation, un post de Wanda Icardi, la femme et l’agent de Mauro, a enflammé la toile.

« Rome…Quelle envie de descendre à Rome...A bientôt », a seulement écrit Wanda Icardi, en description d’une photo dans la capitale italienne. Quelques supporters de l’AS Rome ont commencé à fantasmer. Serieanews affirme même que l’hypothèse d’un transfert de Mauro Icardi à Rome est possible avec l’arrivée de José Mourinho sur le banc. Reste à savoir quelle est la position du PSG dans ce dossier. Arnaud Kalimuendo, de retour de son prêt à Lens, aura sa chance. Mauricio Pochettino peut aussi opter pour une attaque Neymar – Mbappe – Di Maria dans un 3-4-3. L’avenir de Mauro Icardi reste une énigme à l’heure actuelle.