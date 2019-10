PSG : Icardi ou Cavani, le public a fait son choix !

Dans : PSG.

Mauro Icardi ou Edinson Cavani, ce sondage penche clairement pour l'attaquant argentin au Paris Saint-Germain.

Auteur d’un doublé face à Marseille, l’Argentin va néanmoins être confronté au retour de blessure d’Edinson Cavani, lequel est rentré face aux Olympiens dimanche soir. Dans le cœur des supporters parisiens, le Matador est une icône. Néanmoins, il semble entendu que Mauro Icardi représente l’avenir du club de la capitale française au poste d’avant-centre. La preuve, L’Equipe a lancé un sondage auprès de ses internautes pour savoir qui devait être le buteur de Paris cette saison. Et à la surprise générale, c’est l’ancien de l’Inter Milan qui a raflé la mise…

« Selon les trois schémas qui ont récolté le plus de votes, c’est Mauro Icardi votre titulaire à la pointe de l’attaque et non Cavani. Dans un 4-2-3-1, devant Di Maria, Neymar et Mbappé (pour 40 % des votants), dans un 4-3-3 avec Di Maria au milieu, Mbappé et Neymar (18 %) ou dans un autre 4-3-3 aux côtés de Di Maria et Mbappé (16 %) » explique le quotidien national dans son édition du jour. Une grosse surprise quand on voit l’ovation reçue par Edinson Cavani lors de son entrée en jeu face à l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes. L’Uruguayen va devoir sacrément cravacher pour retrouver sa place dans le onze du PSG…

Le onze préféré des internautes de L'Equipe : Navas - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat - Gueye, Verratti - Mbappé, Neymar, Di Maria - Icardi