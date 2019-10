PSG : Icardi ou Cavani, il n’y a « pas débat » à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mardi soir face à Galatasaray, c’est une nouvelle fois sans Edinson Cavani que Thomas Tuchel va devoir composer. En effet, l’attaquant uruguayen est encore trop juste et du côté de Paris, on ne veut pas prendre le moindre risque avec le physique du Matador. Du côté des observateurs et des supporters, on attend avec impatience de voir qui de Cavani ou d’Icardi sera le titulaire de Thomas Tuchel, dès lors qu’ils seront tous les deux à 100%. Pour Emmanuel Petit, il n’y a même pas de débat…

« Je ne remets pas en question les qualités d’Icardi. J’attends de voir ce qu’il est capable de faire avec le PSG. Moi, je vois simplement qu’il y a un joueur qui s’appelle Cavani, qui a toujours été exemplaire sur le terrain, qui a toujours marqué des buts. Le seul bémol que je peux mettre, c’est la relation technique que pourrait avoir Icardi contrairement à Cavani avec Neymar et Mbappé. Quand je vois le trio (la MCN) qui est l’un des plus performants d’Europe quand ils sont alignés ensemble, pour moi, il n’y a pas débat même si on peut toujours l’améliorer » a indiqué le champion du monde 1998 sur RMC. Reste qu’une troisième option existe : Kylian Mbappé, capable de jouer dans l’axe. Ce qui libérerait la place sur le flanc droit à Angel Di Maria…