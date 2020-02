PSG : Icardi offert sur un plateau à Al-Khelaïfi au mercato ?

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain réalisait un véritable coup de maître en recrutant Mauro Icardi le dernier jour du mercato sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Fin 2019, Mauro Icardi prévenait qu’il souhaitait poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain au-delà de la saison en cours. « Si je veux rester à Paris ? Je suis là pour bien faire, c’est évident. Je suis heureux d’être dans un club comme le PSG, c’est très important pour moi, c’est l’une des meilleures équipes du monde. C’est un progrès dans ma carrière. Je ferai tout pour rester ici ». Reste qu’en Italie, un départ de Mauro Icardi est régulièrement évoqué, notamment car la Juventus Turin souhaite le recruter afin de l’associer à Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

L'Inter ne veut pas voir Icardi à la Juve

Vendredi dernier, Tuttosport allait même jusqu’à dire que Mauro Icardi était la priorité absolue de la Vieille Dame dans l’optique du prochain mercato d’été. Mais en Italie, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient bien avoir un allié inattendu dans ce dossier. En effet, le Corriere della Sera indique dans son édition du jour que l’Inter Milan s’est concrètement positionné afin que Mauro Icardi poursuive l’aventure au PSG. Et pour cause, chez les dirigeants milanais, on redoute que l’attaquant argentin s’engage en faveur de la Juventus Turin, un concurrent direct pour le titre.

Dans ce dossier, il faudra toutefois convaincre Wanda Nara. Car de son côté, la femme et agent de Mauro Icardi ne serait pas contre l’idée de poser ses valises à Turin. D’un point de vue familiale et professionnel, il serait plus simple pour elle que Mauro Icardi joue en Italie. Sans aucun doute, le dossier du numéro neuf du Paris Saint-Germain sera l’un des grands feuilletons du mercato estival. Pour rappel, le PSG dispose d'une option d'achat estimée à 70 ME afin de recruter Mauro Icardi.