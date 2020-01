PSG : Icardi veut rester à Paris, la Juventus s’interpose !

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain réalisait un très joli coup lors du dernier jour du mercato en s’offrant les services de Mauro Icardi, prêté avec option d’achat.

Auteur de 17 buts et de 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues, l’international argentin a réalisé une première partie de saison canon au PSG. Et malgré une période moins faste depuis le début de l’année 2020, il semblerait que Mauro Icardi se sente comme un poisson dans l’eau à Paris, où sa complicité avec Neymar, Di Maria et Mbappé permet au PSG d’enchaîner les bons résultats dans un système ultra-offensif en 4-4-2. Visiblement, cette complicité entretenue avec ses compères d’attaque permet à Mauro Icardi de se projeter un peu plus loin qu’à l’échéance de son prêt puisque selon les informations de Tuttosport, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a d’ores et déjà exprimé le souhait de rester au Paris SG.

Ses prestations ont convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui souhaitent lever l’option d’achat de Mauro Icardi, laquelle s’élève à environ 70 ME. Le scénario semble donc écrit d’avance en ce qui concerne l’avenir de l’Argentin… à moins qu’un cador européen ne s’immisce dans ce dossier. Il y a de grandes chances que cela soit le cas l’été prochain puisque le média italien explique toutefois que la Juventus Turin est également très intéressée par les qualités de buteur de Mauro Icardi, et aimerait beaucoup le recruter afin de l’associer à Cristiano Ronaldo et à Paulo Dybala la saison prochaine. Il est d’ailleurs précisé que la Juventus Turin a profité de ses discussions avec le PSG dans le cadre des éventuels transferts de Paredes, Can, Kurzawa et De Sciglio, pour brièvement évoquer le cas Mauro Icardi. Pour rappel, en début de semaine, un possible achat du PSG puis une vente à la Juventus Turin dans un deal d’envergure avait brièvement été évoquée…