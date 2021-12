PSG : Icardi et Wanda, la love-story redémarre !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les peines de cœur de Mauro Icardi semblent définitivement être un mauvais souvenir pour l’attaquant du PSG.

Au cœur du mois d’octobre, le Paris Saint-Germain a été contraint de se passer de Mauro Icardi pour plus d’une semaine. Non, l’avant-centre argentin de 26 ans n’était pas blessé, ni malade. Il était simplement en pleine rupture amoureuse avec sa femme, la sulfureuse Wanda Nara. Chroniqueuse à la télévision italienne, celle qui gère les intérêts de Mauro Icardi avait découvert les messages torrides que son mari échangeaient avec la mannequin China Suarez. Après près de deux semaines de disputes et de menaces de divorce, tout s’est finalement arrangé entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Interrogée par le média sud-américain Telefe, la sœur de Wanda en personne s’est chargée de clôturer définitivement le feuilleton « love-story » du PSG.

Le témoignage de la sœur de Wanda Icardi

« Icardi est une bonne personne. C’est un être humain comme tout le monde, qui peut se tromper, il regrette ce qu’il a fait. Il faut connaitre les gens pour les juger. Lorsque vous vous séparez, vous comprenez un peu plus l’autre et comment l’autre réagit avec vous. Wanda était très triste durant leur séparation et il me semble que l’attitude d’Icardi lorsqu’ils n’étaient plus ensemble a convaincu Wanda et l’a fait retomber amoureuse. Peut-être qu’ils avaient tous les deux besoin d’entendre quelques vérités. Je n’ai jamais été dans cette situation donc je ne sais pas ce dont ils avaient besoin. Mais quand quelque chose comme cela arrive à Wanda, cela me fait plus de peine que si cela m’était arrivé à moi. Pendant un mois, je suis restée avec elle pour veiller sur ma sœur, je n’ai pas voyagé car il me semblait que ce problème devait se résoudre en famille » a lancé la soeur de Wanda, pour qui la love-story est donc repartie comme en 40 entre Mauro Icardi et sa femme.