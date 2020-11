PSG : Kean cartonne, Icardi va brutalement le renvoyer sur le banc

Dans : PSG.

Profitant de l’absence de Mauro Icardi, blessé au genou ces dernières semaines, Moise Kean a enchaîné les bonnes performances et les buts au Paris Saint-Germain.

De nouveau buteur face au Stade Rennais samedi soir en Ligue 1, l’international italien s’est mis le public parisien dans la poche. Il faut dire que du haut de ses 20 ans, l’attaquant prêté par Everton a réalisé des prestations assez bluffantes pour ses grands débuts au PSG. L’avantage pour Thomas Tuchel, c’est surtout que le joueur formé à la Juventus Turin offre un profil totalement différent de celui de Mauro Icardi. En dépit de ses belles prestations, notamment en Ligue des Champions face à Istanbul et Leipzig, Moise Kean devrait néanmoins retrouver le banc des remplaçants dès le retour de Mauro Icardi selon Jérôme Rothen. Avant de regagner sa place ?

« On va vite en besogne… Icardi aussi, il a marqué des buts dès son arrivée. Il avait vite fait oublier Cavani, car il marquait but sur but. Ça s’est arrêté au bout d’un moment, et ce sera peut-être pareil pour Kean. Il s’est un peu blessé en plus… Après, il faut reconnaître qu’il apporte autre chose au jeu parisien. C’est bien. Il est dynamique, il fait beaucoup d’appels. Pour les milieux, c’est un régal, pour les latéraux aussi. Kean propose des choses. J’adore ce genre d’attaquant. Kean, c’est un peu un mix entre Cavani et Icardi. Il est intéressant dans le jeu dos au but. Il peut encore faire mieux techniquement. Mais il marque. De là à dire que Kean est passé devant Icardi, peut-être pas. Icardi a quand même coûté 50 millions d’euros l’été dernier. Donc le poids de son transfert va encore lui offrir du temps de jeu. Kean fait des bonnes choses, mais quand Icardi reviendra, il aura la préférence de Tuchel, dans un premier temps. Et si dans un second temps, Icardi ne donne pas satisfaction, Kean pourra apporter des choses intéressantes. Je suis content de voir un attaquant avec ce style-là s’imposer au PSG » a expliqué le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Ce qui est certain, c’est que la concurrence fera rage entre les deux hommes, et cela ne peut être que bénéfique pour le Paris Saint-Germain.