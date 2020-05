PSG : Icardi à Paris, réponse définitive d’ici trois jours ?

Dans : PSG.

Avec 20 buts inscrits toutes compétitions confondues, Mauro Icardi a réalisé une saison très honorable au PSG.

Néanmoins, l’avenir de l’international argentin de 26 ans est encore très flou. Effectivement, le Paris Saint-Germain est encore en plein doute quant à l’option d’achat à 70 ME qu’il peut activer jusqu’au 30 juin afin de le transférer définitivement en provenance de l’Inter Milan. Au sein de la direction parisienne, on aimerait conserver Mauro Icardi. Mais la crise du coronavirus a laissé des traces et le Paris SG aimerait idéalement boucler le transfert de l’ancien capitaine milanais pour moins de 50 ME. Une ristourne refusée par les Nerazzurri, lesquels n’entendent pas brader leur joueur.

Ce dossier encore très flou pourrait évoluer dans les prochaines heures. Et pour cause, Sky Sport Italia affirme que l’Inter Milan attend des réponses définitives du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich d’ici à vendredi quant à leurs intentions de recruter définitivement Mauro Icardi et Ivan Perisic, tous les deux prêtés avec option d’achat. Autant dire que l’on devrait rapidement en savoir plus sur l’éventuel transfert définitif de l’Argentin au Paris SG. Pour rappel, un échange avec Julian Draxler voire avec Leandro Paredes avait été imaginé par Leonardo mais dans le camp de l’Inter Milan, on veut du cash et rien d’autre. C’est donc une négociation délicate qui attend le champion de France en titre, bien conscient que Mauro Icardi représente l’avenir et qu’il est impensable de ne pas le conserver alors qu’en parallèle, l’autre buteur du club, à savoir Edinson Cavani, est en fin de contrat. De plus, Leonardo sait parfaitement qu’il ne sera pas aisé de trouver un buteur du calibre de Mauro Icardi sur le marché des transferts cet été au vu de la conjoncture économique…